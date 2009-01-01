Принята резолюция, которая позволит Украине начать подготовку к вступлению в НАТО

ПА НАТО приняла также проект резолюции "Противостоять использованию информации как оружия".

Reuters Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию "Укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе" с учетом поправки нашей делегации, которая позволит Украине начать подготовку к вступлению в Альянс.

Об этом сообщила председатель постоянной делегации в НАТО народный депутат от "БПП" Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

"На пленарном заседании Парламентской Ассамблеи НАТО в Бухаресте принята резолюция "Укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе" с учетом поправки украинской делегации", — отмечает нардеп.

Поправка предусматривает продолжение обсуждения с Украиной и Грузией вопрос черноморской безопасности, а также дальнейшего усиления сотрудничества в рамках деятельности НАТО и реализации политического решения относительно следующих шагов к имплементации решения Бухарестского саммита 2008 года.

Нардеп наплмнила. ччто "тогда вопрос предоставления Украине и Грузии Плана действий по членству было отложено, но подтверждалось, что в долгосрочной перспективе страны смогут стать членами Альянса. Резолюция ПА НАТО де-юре создает основания для того, чтобы мы приступили к избранию алгоритма по подготовке членства в НАТО".

"Резолюция ПА НАТО де-юре создает основания для того, чтобы мы приступили к избранию алгоритма по подготовке членства в НАТО", — пишет председатель постоянной делегации в НАТО.

Кроме того, ПА НАТО приняла проект резолюции: "Противостоять использованию информации как оружия".

В резолюции угрозы в информационной сфере со стороны России стоят рядом с угрозами со стороны Исламского Государства.

Страны Альянса публично признают, что кампания по дезинформации и подрыва направлена на ослабление и дестабилизацию евро-атлантического сообщества.

Напомним, в 2020 в Украине впервые пройдет заседание Парламентской ассамблеи НАТО.