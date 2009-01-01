История — это не только скучная для кого-то наука, написал директор Украинского института национальной памяти.

Владимир Путин Reuters

История является своеобразным общественным капиталом, при этом президент России Владимир Путин крадет его у Украины

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"История — это не только скучная для кого-то наука, с хронологией и попытками установить связь между событиями прошлого. Это еще и важный совокупный опыт общества, который помогает избегать ошибок в будущем", — написал Вятрович.

По его словам, это такой общественный и политический капитал общества: "Капитал, который зарабатывают, развивают, инвестируют, или... воруют. Именно последним занимается Путин, продолжая привычную для российских имперцев традицию присвоения чужого прошлого".

Напомним, ранее Порошенко обвинил Путина: пытался украсть Анну Ярославну на глазах всей Европы.