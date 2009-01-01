"Привкус" скандала. Аналитик спрогнозировал усложнение отношений между Украиной и Беларусью

Республика и Россия имеют глубокие формы сотрудничества и консультаций, отметил Толстов.

Киев может ответить на действия Беларуси симметрично, сказал аналитик Скриншот видео с youtube.com

Ситуация между Украиной и Беларусью станет усложняться, в их отношениях будет чувствоваться скандал, об этом директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов рассказал в комментарии "Главреду"

По его словам, последние события в республике — задержание украинского журналиста Павла Шаройко и объявление персоной нон-грата советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова — не будут способствовать улучшению украинско-белорусских отношений.

"Однако пока что, мы не знаем точно, были ли основания у Беларуси действовать именно таким образом. Если у наших соседей были основания для обвинений в адрес этих украинских граждан, то это была деятельность несовместимая с их статус статусом, тем более, со стороны советника посольства", — отметил собеседник.

Эксперт добавил, что если это "безосновательные обвинения, то это — попытка создать повод для дипломатических сложностей в отношениях между государствами". "Что происходит на самом деле — пока не известно", — подчеркнул Толстов.

"Но, в любом случае, ситуация между Украиной и Беларусью будет усложняться, и в их отношениях будет чувствоваться скандал. Многое будет зависеть от того, как украинская сторона будет отвечать на действия Беларуси", — подчеркнул аналитик.

Киев "может ответить симметрично — также выслать белорусского дипломата". "Хотя Украине сейчас не выгодно предпринимать симметричные шаги, втягиваясь в "шпионский скандал", поскольку ее отношения практически со всеми странами-соседями испорчены дальше некуда", — заявил он.

Управленец считает, что "мы должны объективно подходить к оценке ситуации, рассматривая вероятность того, что для действий Беларуси могли быть вполне четкие причины и основания". "Но также может быть, что она действовала безосновательно. Во втором случае общественность об этом ничего не узнает, в любом случае", — сказал эксперт.

"Какова роль России в данной истории — установить сложно. Белорусская сторона действует так, потому что она приняла такое решение. А каким образом принималось решение, делалось ли это по прямому заказу России, мы не знаем. Понятно, что между Беларусью и Россией есть глубокие формы сотрудничества и консультаций, но официально нам об этом никто не скажет", — утверждает Толстов.

При этом "будет глупо судить сразу и однозначно, делая вывод, что Россия к этому причастна, как у нас это часто делается". "Безусловно, вполне может быть, что российская сторона хочет напомнить Киеву, что с этой стороны границы у Украины тоже не все в порядке", — допустил директор.

Ранее заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев выразил мнение, что президент Беларуси Александр Лукашенко является прислугой главы РФ Владимира Путина.