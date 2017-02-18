Признание Россией паспортов ЛНР и ДНР: срывает ли это переговорный процесс?

Как отразится на переговорах решение Кремля признать документы, выданные в самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Теперь паспорта, выданные в ЛНР и ДНР, признаются , правда, только одной-единственной страной — Россией. Соответствующий указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что признание Россией документов, выданных на территории ОРДЛО, является еще одним доказательством российской оккупации этого региона.

"Для меня это — очередное доказательство и российской оккупации, и нарушения Россией норм международного права. Очень символично, что это цинично произошло во время проведения Мюнхенской конференции", — заявил Порошенко в Мюнхене на конференции по вопросам безопасности.

В Европе также осуждают такой шаг Кремля и заявляют, что он стал грубым нарушением Минских соглашений. "Признание документов, выданных самопровозглашенной "Донецкой народной республикой", подрывает единство Украины и полностью противоречит всему тому, что было согласовано в Минске, и потому абсолютно недопустимо", — убежден пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, добавив, что Германия не будет признавать эти документы.

В Кремле же не видят в этом шаге нарушения ни международного права, ни Минских соглашений и объясняют этот шаг блокадой оккупированных районов Донбасса — мол, из-за этого люди не могут оформить паспорта и другие документы.

"В этой ситуации, исключительно руководствуясь гуманитарными соображениями, президент России подписал такой указ", — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он добавил: "Это, собственно, де-юре выравнивание ситуации для того, чтобы де-факто признать. Потому что по гуманитарным соображениям это необходимо делать — признавать фактические выданные документы".

Эксперты рассказали "Главреду", зачем Москва пошла на такой шаг, как признание документов, выданных "властями" ЛНР/ДНР, может ли это отразиться на переговорном процессе, не подрывает ли это Минские соглашения, а также будет ли это основанием для пересмотра переговорного формата.

Владимир Фесенко Главред Владимир Фесенко:

О том, что "Минск" похоронен, что он не будет действовать, что переговоры сорваны, у нас говорят уже полтора года. Пока "Минск" не будет закрыт Германией, Европейским Союзом или ОБСЕ, переговоры будут продолжаться.

Что может похоронить "минский процесс"? "Минск" может похоронить, например, "большая война" на Донбассе. Не локальные столкновения или обострение, как было под Авдеевкой, а масштабные боевые действия по всей линии фронта, с полным применением тяжелого вооружения, личного состава — как это было летом 2014 года или в боях под Дебальцево.

Также "Минск", а точнее — его политическую часть, может похоронить, например, проведение местных выборов не по украинским законам, не в соответствии с Минскими соглашениями, а по собственным правилам сепаратистских "республик". Полное признание ЛНР и ДНР Российской Федерацией тоже способно похоронить политическую часть "Минска", а не весь процесс. Или же — в случае, если Германия или кто-то из новых немецких руководителей скажет, что они устали и больше "Минском" заниматься не намерены, потому что не видят перспектив.

Сейчас же с высокой вероятностью можно утверждать, что минские переговоры будут продолжаться. Однако совершенно очевидно, и это подтверждается реакцией не только Украины, но и других участников переговоров, признание Россией паспортов и других документов ЛНР и ДНР является грубым нарушением Минских договоренностей. В Минских соглашениях нет ни слова о ДНР или ЛНР.

Почему так резко реагируют на этот шаг Кремля, и в чем его опасность? Фактически это является косвенным частичным признанием сепаратистских республик. В свое время признание Россией Абхазии и Южной Осетии начиналось именно с таких шагов. Полностью они признали эти самопровозглашенные государственные образования только после войны с Грузией, но процесс начался раньше. Так и в данном случае — Россия сделала полушаг по направлению к признанию. И это может существенно усложнить переговоры.

Для чего это сделала Россия? Да еще и во время Мюнхенской конференции и встречи "нормандской четверки"? Россия, на мой взгляд, таким образом шантажирует Запад и западных участников переговоров. Россия их пугает тем, что, если не будет прогресса в переговорах по ее сценарию, если не будут выполняться требования Москвы в политической части Минских договоренностей, она "заморозит" этот конфликт. Но "заморозит" политически. В военном плане — вряд ли. Боюсь, что боевые действия будут продолжаться и будет так называемая "война малой интенсивности". Если Россия будет признавать ДНР и ЛНР, это будет значить, что Россия фактически отказывается от Минских соглашений и выступает за разделение Донбасса на две части — украинскую и сепаратистскую.

При этом отмечу парадоксальную вещь: фактически за то же самое, просто другими словами и другим способом, выступают участники и приверженцы блокады Донбасса. Так что пока что на сегодняшний день такие действия России — это только полушаг и, скорее, шантаж. И это — грубое нарушение Минских договоренностей, которое существенно усложнит переговорный процесс.

Виталий Бала Главред Виталий Бала:

Признание Россией документов, выданных в ЛНР и ДНР, безусловно, является продуманным ходом Москвы. Это своего рода стимуляция мирового сообщества к тому, чтобы все предложения, которые исходят от России, принимались во внимание и серьезно обсуждались. Я имею в виду и формализацию квазигосударственных образований, и проведение выборов на оккупированных территориях, и вхождение этих территорий в состав Украины на особых условиях и т.д.

Осуществив такой шаг, Россия в дальнейшем сможет использовать в торгах — якобы демонстрируя свою добрую волю, она будет готова отказаться от признания документов ОРДЛО в обмен на какие-то уступки с украинской стороны. Я не исключаю, что, по мнению Москвы, это может быть одним из козырей в переговорном процессе.

Сейчас такой шаг Кремля, действительно, ставит под сомнение ценность Минских договоренностей, которые необходимо выполнять, и подрывает "минский процесс".

К тому же, в Мюнхене на конференции по безопасности прозвучали заявления, в первую очередь я имею в виду слова вице-президента США Майкла Пенса, о том, что именно Россия ответственна за действия на Донбассе. Такие действия Москвы и признание документов ЛНР и ДНР могут быть реакцией на то, что и Запад, и США заставляют ее выполнять договоренности и признают РФ в качестве стороны-участницы вооруженного конфликта на Донбассе. Безусловно, России это не нравится. И потому она пытается в ответ принимать такие действия и решения, которые впоследствии, возможно, помогут ей отыграть ситуацию назад.

Главная задача России сейчас — не стать формально признанным участником конфликта в Украине. Кремль этого добровольно никогда не признает. А все заявления, которые прозвучали на конференции, указывали именно на Россию.

Алексей Гарань Главред Алексей Гарань:

Сложно понять логику Кремля, а в данном случае — логику российской дипломатии, потому что признание Россией документов ЛНР и ДНР однозначно выглядит как обострение позиции. Такой шаг, на мой взгляд, дает больше аргументов Украине и тем, кто настаивает на сохранении и продлении санкций против России. Потому для России такой шаг, скорее, контрпродуктивен.

Чем он мог быть вызван? Возможно, Путин действует в рамках следующей логики — продолжения обострения ситуации на фронте, продолжения обстрелов Авдеевки. Он сознательно нагнетает ситуацию, запугивает Украину и Запад, чтобы попытаться достичь уступок с их стороны.

Не исключено также, что такими действиями Путин может пытаться спровоцировать Украину на какие-то ответные непродуманные действия. Я такой момент не исключаю. Ведь сейчас, в ответ на признание Россией документов, выданных в "народных республиках", все заговорили о том, что Россия подрывает Минские соглашения, потому Украина должна выйти из них.

Но, на мой взгляд, позиция должна быть другой: Россия подрывает Минские соглашения, они не работают, а украинская сторона должна об этом говорить. Это даст нам дополнительные аргументы, чтобы со своей стороны предпринимать какие-то более жесткие действия. Мы, скорее, должны действовать так, а не заявлять об одностороннем выходе из "минского процесса". Мы должны говорить, что Минск не работает, что нужно искать какие-то другие формы и другие модели переговоров. Но в одностороннем порядке мы не можем выйти из "Минска". Россия как раз и пытается нас на что-то спровоцировать, на какие-то непродуманные действия. И это может быть один из вариантов.

Насколько это реалистично — создать новые модели переговоров сейчас? Сказать сложно. Потому что и французы, и немцы (учитывая, что среди них много новых людей, например, тот же министр иностранных дел Германии Зигмар Габрэль) будут бояться делать резкие шаги. Россия и на этом тоже сможет играть каким-то образом.

Надежда Майная