Признать РФ агрессором. Эксперт объяснил, когда смогут заработать Минские соглашения

Не вижу каких-то сильно позитивных сигналов, что европейское сообщество будет влиять на Россию, пишет Тымчук.

РФ ответственна за события на Донбассе, пишет Тымчук mir24.net

На сегодняшний день позиция глав Германии и Франции относительно конфликта на Донбассе основана на духе Минских соглашений : они, в общем-то, транслируют то же, что и два года назад, во время заключения "Минска-2".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук написал в материале на "Апострофе".

При этом он отметил, что вопрос в том, когда произойдет перелом.

"Мы ждем и надеемся на самое лучшее. Хотя я, честно говоря, на данный момент не вижу каких-то сильно позитивных сигналов, что европейское сообщество будет влиять на Россию и что будет форсировать международное признание ее страной-агрессором. А для нас это принципиально — поскольку "Минск" не работает по одной причине, что, кажется, поняли уже все: наравне с Украиной, суверенной державой, его подписантом, стороной, которая несет ответственность за его выполнение, стали какие-то непонятные ДНР-ЛНР, которые, на самом деле, не принимают никаких самостоятельных решений. Только если международное сообщество заставит Россию признать себя ответственной за события на Донбассе, если ответственность за выполнение "Минска" будут нести и де-юре, и де-факто Украина и РФ, любые мирные договоренности по Донбассу будут работать. Чем раньше Берлин и Париж это поймут, тем будет лучше", — написал он.

"Законопроект о реинтеграции вполне может помочь изменить эту ситуацию. Одно дело, когда мы делаем громкие заявления о российской агрессии, и совсем другое — когда, допустим, верховный главнокомандующий, президент Украины может оперировать такими понятиями, как "оккупация Донбасса", "Россия как оккупант на нашей территории", и при том говорить: вот, это закон Украины. Ведь закон Украины — это решение, принятое парламентом, то есть волеизъявление украинского народа", — добавил Тымчук.

Напомним, ранее политолог Тарас Березовец заявил, что Россия не будет выполнять Минские соглашения, если ее не принудить.