Проблема исторической памяти. Почему поляков раздражает фигура Степана Бандеры

Отношения должны строиться не на разделяющей нас истории, а на совместном будущем, говорит Александр Хара.

Александр Хара Главред

Жесткое заявление лидера польской партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что— это попытка польских правых мобилизовать свой электорат.

Об этом директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел" Александр Хара рассказал на чате в "Главреде".

"Проблема исторической памяти в украинском-польских отношениях заключается в том, что у польского общества и политикума существует сформировавшаяся точка зрения на исторические события, а также она используется политическими силами, включая правящую ПиС, для мобилизации соответствующего электората", — говорит дипломат.

"В Украине, к сожалению, консолидированного взгляда на историю не существует. При этом героизация Бандеры рассматривается большинством украинского общества преимущественно в контексте антиколониальной войны с Россией", — заметил директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел".

По его мнению, упомянутая асимметрия будет портить наши отношения, пока политики обеих стран не поймут, что наши отношения должны строиться не на истории, которая порой разделяет нас, и даже не на наличии общего врага, а на совместном будущем, основанном на ценностях демократии, верховенства права, прав человека и рыночной экономки. А задачей украинской власти является перевод этого вопроса в экспертную плоскость с тем, чтобы сосредоточиться на более важных вопросах отражения агрессии и взаимной интеграции.

Коснувшись темы переименования Московского проспекта на проспект Бандеры в Киеве, Александр Хара напомнил: "Переименование Московского проспекта происходило в контексте, к сожалению, запоздалой декоммунизации. Гражданское общество проявило инициативу по переименованию улиц, что вызвало у пассивной части украинских граждан и за рубежом определенное неприятие, вместо того, чтобы активно участовать в этом процессе".

Напомним, ранее дипломат объяснил, зачем Россия пытается изменить этнический состав Крыма.

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