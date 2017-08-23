"Проблема с севера". Генерал рассказал, как Путин готовится к полномасштабной войне

Если до середины сентября ситуация не усугубится, то Кремль не применит силу, считает Романенко.

Путин проверяет готовность к войне, заявил Романенко Reuters

Учениями "Запад-2017" президент РФ Владимир Путин создаст угрозу в Беларуси и Украина получит проблему с севера.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Апострофу".

"Он (президент РФ Владимир Путин, — ред.) предлагает учения "Запад-2017". Он создаст эту угрозу в Беларуси. У нас появятся еще проблемы с севера. Сомнительно, что он введет эту группировку в действие. Путину сейчас не нужна большая кровь в ситуации с Украиной", — отметил генерал.

По его словам, если до середины сентября ситуация не усугубится, то Кремль не применит эту силу.

Романенко уточнил, что таким образом Путин проверяет всю государственную машину на готовность не к локальной или региональной, а к полномасштабной войне.

"Он проведет тренировку и оставит за собой решение о начале войны — это серьезный стратегический показатель. Но уже видно, что, в первую очередь, из-за позиции и силы Украины — легко ему это не удастся и вряд ли будут достигнуты конечные цели", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Леонид Кравчук рассказал, как Путин пытался захватить Украину "мирным путем".