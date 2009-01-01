Продался Москве. На Волыни задержали организатора "протестов" по заказу россиян

В Волынской области взят под стражу организатор "протестов", заказанных и финансируемых российскими спецслужбами.

На Волыни задержали организатора «протестов» по заказу россиян ssu.gov.ua

СБУ зафиксировала очередной эпизод организации россиянами через посредников лже-протестных акций, которые были направлены на "раскачивание" ситуации в западных регионах Украины.

Соответствующее сообщение сегодня, во вторник, 21 ноября, опубликовал пресс-центр украинской спецслужбы.

Оперативникам удалось установить причастность жителя Львовской области к организации и проведению заказных митингов в этом регионе, а также в Ривненской и Киевской областях.

Мужчина получал от российских спецслужб указания и специально разработанные инструкции. На проведение одной акции россиянами выделялось от до тысяч.

Организатор собирал группы из числа малообеспеченных украинцев, контролировал изготовление и распространение агитационных материалов, которые подстрекали население к массовым беспорядкам.

На Ривненщине, к примеру, московские пропагандисты запустили сценарий искусственных протестов для "борьбы с янтарной мафией" с акцентом якобы на неконтролируемость властью добычи "солнечного камня". В случае игнорирования требований "протестантов", они, по кремлевскому сценарию, должны были требовать полной автономии региона.

Сотрудники УСБУ по Ривненской области установили место нахождения злоумышленника и задержали его в городе Луцк на съемной квартире. Во время обыска правоохранители изъяли специальные средства связи, которые использовались для координации с московскими кураторами, а также задокументировали переписку с инструкциями.

Задержанному уже объявили о подозрении по статье 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) украинского УК. По решению суда мужчина был взят под стражу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве СБУ задержала офицера-дезертира, сотрудничавшего с ФСБ.