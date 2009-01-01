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"Продажа" Крыма. Премьер Чехии утверждает, что слова Земана противоречат политике правительства

Сегодня, 22:22

Чешское государство уважает международное право, отметил Соботка.

Земан
Милош Земан Reuters
Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что высказывания президента страны Милоша Земана на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) абсолютно контрастируют с внешней политикой правительства.

Об этом он написал в своем Twitter.

В то же время чиновник подчеркнул, что государство уважает международное право, санкции против РФ нельзя отменять до выполнения Минских соглашений.

"Речь Земана в Совете Европы абсолютно контрастирует с нашей внешней политикой, и президент не имел мандата от чешского правительства", — утверждает премьер.

Напомним, 10 октября во время выступления на сессии ПАСЕ Милош Земан предложил Украине договориться с Россией о финансовой или нефтегазовой компенсации за аннексированный Крым.

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Украина, Россия, Крым, продажа, Земан, ПАСЕ, санкции, Минские соглашения
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