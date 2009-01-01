"Продажа" Крыма. Премьер Чехии утверждает, что слова Земана противоречат политике правительства

Чешское государство уважает международное право, отметил Соботка.
Об этом он написал в своем Twitter.
В то же время чиновник подчеркнул, что государство уважает международное право, санкции против РФ нельзя отменять до выполнения Минских соглашений.
"Речь Земана в Совете Европы абсолютно контрастирует с нашей внешней политикой, и президент не имел мандата от чешского правительства", — утверждает премьер.
Напомним, 10 октября во время выступления на сессии ПАСЕ Милош Земан предложил Украине договориться с Россией о финансовой или нефтегазовой компенсации за аннексированный Крым.