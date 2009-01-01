Продуманный ход Москвы. Что стоит за признанием "документов" ЛДНР

Кремль ставит под сомнение ценность Минских соглашений, говорит Виталий Бала.

Виталий Бала Главред

Подписание президентом РФ Владимиром Путиным указадо урегулирования ситуации на Донбассе — это попытка заполучить козыри в переговорном процессе по Донбассу.

Об этом директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассказал в комментарии "Главреду".

"Признание Россией "документов", выданных в ЛНР и ДНР, безусловно, является продуманным ходом Москвы. Это своего рода стимуляция мирового сообщества к тому, чтобы все предложения, которые исходят от России, принимались во внимание и всерьез обсуждались. Я имею в виду и формализацию квазигосударственных образований, и проведение выборов на оккупированных территориях, и вхождение этих территорий в состав Украины на особых условиях и т.д.", — говорит политический эксперт.

"Осуществив такой шаг, Россия в дальнейшем сможет использовать в торгах — якобы демонстрируя свою добрую волю, она будет готова отказаться от признания документов ОРДЛО в обмен на какие-то уступки с украинской стороны. Я не исключаю, что, по мнению Москвы, это может быть одним из козырей в переговорном процессе", — поделился мнением политолог.

"Сейчас такой шаг Кремля, действительно, ставит под сомнение ценность Минских соглашений, которые необходимо выполнять, и подрывает "минский процесс", — говорит директор Агентства моделирования ситуаций.

"К тому же, в Мюнхене на конференции по безопасности прозвучали заявления, в первую очередь я подразумеваю слова вице-президента США Майкла Пенса, о том, что именно Россия ответственна за действия на Донбассе. Такие действия Москвы и признание "документов" ЛНР и ДНР могут быть реакцией на то, что и Запад, и США заставляют ее выполнять договоренности и признают РФ как сторону-участницу вооруженного конфликта на Донбассе. Безусловно, России это не нравится. И потому она пытается в ответ принимать такие действия и решения, которые впоследствии, возможно, помогут ей отыграть ситуацию назад", — считает эксперт.

"Главная задача России сейчас — не стать формально признанным участником конфликта в Украине. Кремль этого добровольно никогда не признает. А все заявления, которые прозвучали на конференции, указывали именно на Россию", — подытожил Виталий Бала.

Напомним, профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань рассказал в комментарии "Главреду", зачем признанием паспортов ЛДНР Путин подрывает Минские соглашения.