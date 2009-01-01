Проект "Новороссия" закрыт. Тука объяснил, почему Путин зачищает боевиков на Донбассе

Зачастую группы мерзавцев на оккупированном Донбассе не признают никакой власти, пояснил Тука.

РФ зачищает на Донбассе главарей боевиков, говорит Тука Соцсети

На оккупированной территории Донбасса боевики разделены примерно в равных долях на три части.

Об этом заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил в эфире "112 Украина".

"Одна треть — это граждане Украины, которые с оружием в руках воюют против нашей армии, одна треть — это сброд, некадровые военные. Зачастую группы этих мерзавцев не признают никакой власти. И примерно третью часть представляют регулярные части российской армии. В том числе есть случаи, когда они реально ходят с распознавательными знаками", — пояснил он.

В то же время он подчеркнул, что последние ликвидации на Донбассе главарей боевиков свидетельствует, что Россия начала там зачистку.

"У меня нет сомнений. Зачистка началась еще до "Моторолы". Путин никогда не собирался долго находиться в Донбассе, после того, как понял, что проект "Новороссия" закрыт", — добавил Тука.

Напомним, ранее Тука рассказал, когда начнет "сворачиваться безобразие" на Донбассе.