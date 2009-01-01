Проект "Стена" нужен Украине, и он будет реализован — эксперт

Мы сейчас видим, что стену на границе с Россией строят скандинавские страны, отметил Сазонов.

Украинские пограничники facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Многие страны-соседи России оборудуют общую границу с РФ, и Украина также должна завершить реализацию проекта "Стена".

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил политолог Кирилл Сазонов.

"Мы сейчас видим, что стену на границе с Россией строят скандинавские страны, страны Балтии. Для Украины это тем более актуально. И даже Турция отгораживается стеной от Сирии. То есть, такой формат защитных сооружений необходим", — считает эксперт.

По его мнению, пограничники, задержанные по подозрению в разворовывании средств, выделенных на инженерно-техническое оборудование границы с Россией, должны понести жесткое наказание.

"Они должны получить по рукам очень жестко. Потому что красть во время войны из тех денег, которые мы хотим потратить на оборону, — это преступление. Преступление, которое очень тяжело оправдать", — уверен Сазонов.

В то же время он отметил, что проблемы коррупции есть в разных отраслях, и не только в Украине.

"Как мы видим, и в Европе она существует, и в США. Но если взятки берут в больнице, это не значит, что мы должны закрыть медицину. Если взятки берут в образовании, это не значит, что мы должны закрыть школу. С коррупцией надо бороться, бороться жестко, беспощадно", — подчеркнул эксперт.

"Что касается самого проекта, он нам очень нужен, мы его правильно начали. К сожалению, поздно. И он обязательно будет доведен до конца", — добавил политолог.