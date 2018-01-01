Проект "Стена" в Харьковской области почти закончен - глава Госпогранслужбы

По словам руководителя Госпогранслужбы, большая часть работ в Луганской, Сумской и Черниговской областях до сих пор не завершена.

Пресс-служба Кабмина

Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что постройка проекта "Стена" в Харьковской области практически завершен.

"На сегодня степень реализации этого проекта соответствует полученному финансированию. Мы построили инженерные сооружения и боевые модули. В Харьковской области система почти закончена", - заявил глава Госпогранслужбы в интервью 112.ua.

Он подчеркнул, что остается большая часть работ в Луганской, Сумской, Черниговской областях.

"К сожалению, политизация этого проекта существенно влияет на темпы реализации. Но мы понимаем, что это вопрос национальной безопасности, поэтому закончить его надо при любых условиях", - сказал глава ГПСУ.

Он подчеркнул, что основная задача – это интеллектуальная охрана границы: "Это отслеживание обстановки, создание системы получения информации, движение людей, транспортных средств, недопущение перемещения разведывательно-диверсионных групп, товаров, грузов, нелегальных мигрантов. То есть грамотное объединение технических возможностей и человеческого потенциала", – подчеркнул Цигикал.

"Европейский вал" или "Стена" — проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом министров Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения.

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