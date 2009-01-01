Проглотила путинскую авантюру. Военный эксперт рассказал о роли Украины во вторжении РФ в Грузию

История не знает сослагательного наклонения, говорит Дмитрий Тымчук.

В Грузии оплакивают жерта российской агрессии Reuters

Сегодня, 8 августа, девятая годовщина, а Украина сыграла в этой агрессии особую роль.

Об этом написал руководитель группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

"Военно-техническая (не особо афишируемая) помощь Тбилиси — это один момент. Важнее другая сторона — военно-политическая составляющая, где Киев проиграл все, что мог. В частности, в 2008 г. он фактически никак не отреагировал на то, что в агрессии против Грузии россияне использовали ЧФ РФ, т.е. по факту территория Украины (Крым и Севастополь) стали одним из плацдармов для российской агрессии. Тогда как международное право гласит: если государство предоставляет свою территорию для агрессии другой державы против третьей стороны, оно само автоматически становится соучастником агрессии, — напомнил военный эксперт.

"Украина тогда проглотила путинскую авантюру против Грузии и свою навязанную Москвой роль в этой войне, ЧФ РФ остался в Крыму. И вскоре уже сама Украина стала жертвой, — по иронии судьбы, не без того же ЧФ", — продолжает координатор "Информсопротивления".

"История не знает сослагательного наклонения. Но есть урок: ни на какое преступление России нельзя ни в коем случае закрывать глаза, где бы оно не случилось. Если кто-то в мире думает, что нынешние украинские события далеко, и на путинские изуверства с Крымом и на Донбассе можно закрыть глаза — скоро раскается. Яркий и кровавый пример тому, увы, — сама Украина", — посетовал Тымчук.

Месяцем ранее "Главред" сообщал, что Россия передвинула "границу" Грузии с Южной Осетией в сторону Грузии.