Прокуратура Крыма пообещала устроить российским оккупантам второй Нюрнбергский процесс

На территории оккупированного Крыма мы почти ежедневно наблюдаем факты жестокого подавления сопротивления, отметили в прокуратуре.

Российских оккупантов ждет свой Нюрнберг world-war.ru

По примеру Нюрнбергского процесса прокуратура Автономной Республики Крым будет инициировать международный трибунал против оккупационных властей полуострова.

Об этом идет речь в сообщении на сайте прокуратуры АРК.

"20 ноября 1945 года в Международном военном трибунале в Нюрнберге начался судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Главные военные преступники — политики, военные, идеологи нацизма были осуждены за преступления против мира, против человечности, военные преступления.

С тех пор прошло 72 года, однако сегодня на территории оккупированного Крыма мы почти ежедневно наблюдаем факты жестокого подавления сопротивления наших граждан против оккупации полуострова, незаконные задержания и обыски, принудительное переселение коренного населения, вытеснение украинского языка из всех сфер общественной жизни, препятствование проведению религиозных обрядов и другие нарушения прав человека", — говорится в сообщении.

По словам прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова, в начале текущего года он поставил задачу перед работниками прокуратуры сформировать доказательную базу для рассмотрения фактов, связанных с военными преступлениями, а именно преступлениями против человечности, геноцида, совершаемых оккупантами на территории полуострова Крым, в Международном уголовном суде.

"Наша цель: инициировать международный судебный процесс против оккупационных властей по примеру Нюрнбергского процесса. К ответственности должны быть привлечены не только исполнители, но и те, кто отдавал преступные приказы", — отметил Мамедов.

Он также отмечал, что на сегодняшний день совместно с неправительственными правозащитными общественными организациями подготовлено первое информационное сообщение, которое вскоре будет направлено в Международный уголовный суд и на завершающей стадии находится еще одно.

"То есть, могу откровенно заверить, что мы уверенно идем к началу расследования в Гааге преступлений, совершаемых в Крыму, и надеюсь на международный судебный процесс, подобный Нюрнбергскому процессу", — сказал Мамедов.

Напомним, ранее известный социолог и директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина во время чата в "Главреде" рассказала, когда вернется Крым и Донбасс.