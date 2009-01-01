Прокуратура Луганщины сообщила о подозрении бывшему пресс-секретарю Януковича

Сегодня Мирошник называет себя "официальный представитель "ЛНР" в политической группе на Минских переговорах".

Родион Мирошник antifashist.com

Прокуратура Луганской области изменила ранее объявленное подозрение депутату Луганского облсовета и одному из должностных лиц так называемой администрации ЛНР

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает издание "Укринформ".

"Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам преднамеренных действий, направленных на пособничество насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти, а также на изменение границ территории и государственной границы Украины в отношении депутата Луганского областного совета VI созыва", — говорится в сообщении.

Установлено, что в 2014 году гражданин Украины предоставил согласие и инициировал свое назначение на должность так называемого "помощника по внутренней политике и связям с общественностью председателя "Луганской народной республики". На данный момент так называемое должностное лицо обеспечивает информационную политику и осуществляет пропаганду деятельности ЛНР.

По данным издания, это Родион Мирошник, доверенное лицо экс-губернатора Луганщины Александра Ефремова. Во время президентских выборов 2004 года Мирошник исполнял обязанности пресс-секретаря кандидата Виктора Януковича. Он также возглавлял областную государственную телерадиокомпанию в Луганске.

Сегодня Мирошник называет себя "официальный представитель ЛНР в политической группе на Минских переговорах".

Сейчас он объявлен в розыск, начато специальное досудебное расследование.

Напомним, Генпрокуратура конфисковала 200 миллионов долларов, похищенных окружением Януковича.