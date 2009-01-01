Прокуратура открыла дело по факту блокирования ветеранами АТО ж/д на Луганщине

На 41 км перегона находятся около 55 человек в камуфлированной одежде, среди них несколько нардепов.

Блокада, ж/д на Луганщине.

Об этом заявила спикер прокуратуры Луганской области Анна Зыкова, сообщает 112 Украина.

По ее словам, "на 41 км перегона находятся около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семенченко, Костенко, Пастух, Парасюк".

Они разместили на железнодорожном пути 3 деревянных "ежа" и блокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную украинской власти территорию.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 279 УК, это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск — Попасная.

видео: 112 Украина