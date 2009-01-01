Прокуратура: приговор оккупантов украинскому активисту в АРК — дискриминация по национальному признаку

Прокуратурой Автономной Республики Крым будет предоставлена надлежащая правовая оценка действиям оккупантов.

Владимир Балух crimeahrg.org

Прокуратура АР Крым предоставит правовую оценку действиям всех причастных к незаконному преследованию украинского активиста Владимира Балуха и вынесению ему приговора.

Об этом заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов, сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым будет предоставлена надлежащая правовая оценка действиям незаконно назначенных "следователей", "оперативных работников", "прокуроров" и "судей", причастных к незаконному преследованию гражданина Украины Владимира Балуха и вынесению приговора", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что приговор Балуху является "актом не только незаконного привлечения к ответственности по политическим мотивам, но и свидетельством дискриминации по национальному признаку, нарушением неотъемлемых базовых прав человека и грубого пренебрежения нормами и принципами международного гуманитарного права".

Напомним, Раздольненский районный суд аннексированного Крыма в пятницу, 4 августа, вынес приговор украинскому активисту Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении четырех часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні, 18".

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию — из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который находился во дворе его дома.