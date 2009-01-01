Прокуратура расследует два уголовных дела против крымской "няши"

В дальнейшем два уголовных производства против Поклонской могут объединить, подчеркнул прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Наталья Поклонская Скриншот видео с youtube.com

Прокуратура Автономной республики Крым расследует в отношении подконтрольного Кремлю экс-"прокурора" Крыма Натальи Поклонской , два уголовных производства: о госизмене и запрете деятельности Меджлиса крымских татар.

Об этом рассказал на пресс-конференции в Киеве прокурор АРК Гюндуз Мамедов, сообщает "Крым.Реалии".

"Относительно Поклонской уголовное производство проводит Генеральная прокуратура Украины, хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, то мы не направляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения", — заявил он.

Мамедов не исключает, что в дальнейшем два уголовных производства могут объединить.

Украинская прокуратура 5 апреля 2017 года обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить проведение специального досудебного расследования в отношении крымских чиновников и силовиков, в том числе экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

В ведомстве отметили, что в связи с их неоднократной неявкой на вызовы, а также отсутствием почтовой связи с Крымом, были составлены письменные уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении.

Напомним, ранее в ГПУ Аксенова и Поклонскую обвинили в создании преступной организации и хотят судить ее заочно.