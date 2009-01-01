Прокуратура расследует два уголовных дела против крымской "няши"

В дальнейшем два уголовных производства против Поклонской могут объединить, подчеркнул прокурор АРК Гюндуз Мамедов.
Об этом рассказал на пресс-конференции в Киеве прокурор АРК Гюндуз Мамедов, сообщает "Крым.Реалии".
"Относительно Поклонской уголовное производство проводит Генеральная прокуратура Украины, хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, то мы не направляем эти материалы в Генеральную прокуратуру для объединения", — заявил он.
Мамедов не исключает, что в дальнейшем два уголовных производства могут объединить.
Украинская прокуратура 5 апреля 2017 года обратилась в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить проведение специального досудебного расследования в отношении крымских чиновников и силовиков, в том числе экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.
В ведомстве отметили, что в связи с их неоднократной неявкой на вызовы, а также отсутствием почтовой связи с Крымом, были составлены письменные уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении.
Напомним, ранее в ГПУ Аксенова и Поклонскую обвинили в создании преступной организации и хотят судить ее заочно.