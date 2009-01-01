Пропаганда лживых барыг. Саакашвили о сравнении прорыва в Украину с вторжением россиян на Донбасс

Саакашвили уверяет, что не нарушал закон во время пересечения КП "Шегини" на Львовщине.

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Экс-губернатор Одесской области, лидер политсилы "Движение новых сил" Михеил Саакашвили назвал "пропагандой" сравнение его пересечения границы с вторжением российских военных на Донбассе.

Об этом он заявил во время своего публичного выступления перед журналистами возле отеля, в котором сейчас находится во Львове, сообщает ТСН

"Лживые барыги провели пропаганду о каком-то там прорыве, нарушении границы и сравнили это с Донбассом", — сказал политик, отметив, что политики "держат граждан Украины реально за дураков".

В то же время Саакашвили заявил, что уважает пограничников и добавил, что он вместе со своими сторонниками не нарушал закон во время пересечения КП "Шегини" на Львовщине.

"Они отказались взять у меня паспорт и проверить документы", — утверждает экс-глава Одесской ОГА.

"Они пытаются говорить о нарушениях закона с нашей стороны. А мы будем всем рассказывать и показывать о нарушениях руководителей Пограничной службы по прямому приказу президента Порошенко и Авакова... Мы начинаем процедуру", — отметил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сравнил возвращение Саакашвили с прорывом боевиков на Донбассе.

Больше по делу читайте в авторской колонке Виталия Кулика: "Саакашвили на границе. Прорыв из ниоткуда в никуда?"

А также мнения экспертов для "Главредеа": Возвращение Саакашвили в Украину: последствия для имиджа страны и рейтингов политиков.