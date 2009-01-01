"Пропагандой сыт не будешь". Брат Немцова объяснил, зачем Россия признала "паспорта" ЛДНР

Российским властям надо продемонстрировать, что они не отказались от "тех, кого приручили", пишет Эйдман.

"Паспорт" ЛНР, иллюстрация

оккупированном Донецке местные жители начинают понимать, что остались у разбитого корыта.

Об этом публицист, социолог, двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Игорь Эйдман написал у себя в Facebook.

"Многие надеялись, что "Путин придет" и сделает Донбасс российским регионом с высоким уровнем жизни. Но людей, проглотивших этот крючок, поводили на леске и кинули в войну и развал. Они крайне разочарованы происходящим, тем, что вместо лучшей жизни "под Россией" получили войну, бедность и полный экономический коллапс", — пишет он.

"В этой ситуации российским властям надо продемонстрировать, что они не отказались от "тех, кого приручили". Для этого они принимают решение о признании местных "паспортов" и устраивают шоу с политруком-Прилепиным", — считает оппозиционер.

"Одной пропагандой сыт не будешь. Рано или поздно ситуация там должна выйти из-под контроля путинских марионеток, не способных наладить даже подобие нормальной жизни", — добавил Эйдман.

Напомним, 18 февраля Кремль обнародовал указ за подписью президента РФ о признании на территории Российской Федерации "документов", выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые постоянно проживают на территориях Луганской и Донецкой областей, оккупированных пророссийскими боевиками.