МВД Беларуси не задерживало пропавшего сына украинского офицера — консул

Сегодня я этим вопросом занимался, рассказал Новоселов.

Милиция в Беларуси naviny.by

Сына бывшего украинского военного 19-летнего гражданина Украины Павла Гриба нет среди задержанных или арестованных по линии Министерства внутренних дел Беларуси, то есть в следственных изоляторах

Об этом заявил украинский консул в Минске Александр Новоселов, сообщает Радио "Свобода".

"Сегодня я этим вопросом занимался. Его нет среди задержанных или арестованных по линии МВД Беларуси, то есть в следственных изоляторах его нет. Это точно. Ввиду этого посольство подготовило и передало в адрес МИД Беларуси ноту, где обратилось с просьбой проинформировать и содействовать в его розыска, если он задержан, то сообщить причину его задержания, был ли адвокат, в связи с чем задержание, почему не сообщили согласно Венской конвенции о консульских сношениях", — сказал Новоселов.

Напомним, ранее член общественного совета при Государственной пограничной администрации ГПСУ, советник главы синодального управления военного духовенства УПЦ КП, офицер-пограничник запаса Игорь Гриб сообщил об исчезновении своего сына в Беларуси.

Гриб убежден, что ФСБ выманила Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Фото: naviny.by.