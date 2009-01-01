Пропавший в Беларуси сын украинского офицера может находиться в ФСБ Краснодара — СМИ

Фейгин не исключает того, что Гриб может вдруг появиться в здании управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Пропавший в Беларуси Павел Гриб Фейсбук И.Гриба

Гражданин Украины Павел Гриб, пропавший в Беларуси , может содержаться в Краснодаре в местном отделении Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Об этом идет речь в материале на сайте белорусской службы "Еврорадио".

В частности, сказано, что по неофициальной информации, Гриб действительно находится в Краснодаре, в местной ФСБ.

"Но официально нам этого не подтвердили. Хотя и не опровергли. Пресс-офицер УФСБ РФ по Краснодарскому краю настоятельно посоветовал звонить за комментариями в Москву", — сообщается на сайте.

В свою очередь российский адвокат Марк Фейгин не исключает того, что Гриб может вдруг появиться в здании управления ФСБ по Краснодарскому краю.

"Такие случаи уже были. Потом человек возникал в России и делалось заявление со стороны ФСБ, что человек сам переехал границу. Сам, добровольно приехал на территорию России и сам сдался российским властям, так как узнал, что находится в розыске. Схема, которая будет применена для объяснения того, как этот парень, если это все же обнаружится, оказался на территории России, будет похожей. Она будет абсурдной по содержанию и такой же абсурдной по форме", — отметил Фейгин.

"Сделают заявление, что он сам пересек границу. Будут все говорить, что это нелогично, что поверить в это невозможно, так как нужды самому ехать сдаваться у него никакой не было — никого это волновать в России не будет. И я допускаю здесь сотрудничество между белорусским КГБ и российским ФСБ", — добавил адвокат.

При этом Фейгин не исключил, что сотрудники ФСБ могли похитить Гриба, чтобы обменять на российского солдата Виктора Агеева, которого 24 июня текущего года взяли в плен на Донбассе.

Фейгин не исключает, что ФСБ сейчас "хватает всех, до кого может дотянуться, чтобы собрать хорошую цифру для обмена".

Напомним, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына Павла Гриба.

Он сообщил, что 24 августа 2017 года сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой ранее познакомился и общался только в социальных сетях. Эта девушка, по словам сына, должна была приехать на встречу из РФ.

Гриб сообщил, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, он отправился на поиски сына в Гомель. В Гомеле отец выяснил, что его сын находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (город Сочи).