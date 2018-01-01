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Пророссийская литература и критика евроинтеграции. СБУ показала детальный доклад по делу Рубана

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Владимир Рубан < >
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1 / 26 Опубликован доклад по делу Рубана (УНИАН)

Владимир Рубан был активным участником "Украинского выбора".

Обнародован доклад относительно деятельности главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Документ состоит из слайдов, на которых изображена антиукраинская деятельность Рубана, начиная с 2004 года.

По данным СБУ, издательства Рубана при поддержке российского правительства выпускали пророссийские книги, унижающие украинскую государственность.

Кроме того с начала 2013 года он был активным участником ОО "Украинский выбор", возглавляемой кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Информация о деятельности Рубана с сайта организации удалена, однако сохранились кэшированные копии страниц с цитатами подозреваемого, который высказывался за "таможенный союз" с Россией и критиковал евроинтеграционные процессы Украины.

Также в докладе отмечается, что в начале создания сайта "Офицерского корпуса", его страницы были наполнены пророссийски ориентированными материалами, но резко сменили тональность с начала Революции Достоинства.

Напомним, 8 марта 2018 года на КПВВ на линии разграничения правоохранители задержали Рубана с арсеналом оружия, который был скрыт в мебели, погруженной авто.

Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Рубан отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что не знал о наличии в автомобиле оружия.

9 марта суд избрал Рубану меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 60 суток.

Кроме того, у Медведчука уже открестились от связи с задержанным Рубаном.
Теги:  
Владимир Рубан, Виктор Медведчук, СБУ, Украинский выбор
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