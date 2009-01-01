Прорыв Саакашвили в Украину. Экс-глава Одесской ОГА обвинил полицейских в краже его паспорта

Я перешел польскую границу с легальным украинским паспортом, поляки его проштамповали, подчеркнул экс-президент Грузии.

Прорыв Саакашвили в Украину Reuters

Бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил о том, что украинские пограничники не захотели взять его паспорт для проверки, принять его заявление в Государственную миграционную службу, а затем полицейские якобы украли его паспорт, который он оставил в автобусе.

Об этом Саакашвили заявил на брифинге во Львове, сообщает УНИАН.

"Я перешел польскую границу с легальным украинским паспортом, поляки его проштамповали. Пришел к украинцам, отдал паспорт, чтобы они или отказали, или приняли. Они сказали: "Мы ваш паспорт не возьмем". Тогда я говорю: "Возьмите заявление о защите". Тоже не взяли", — отметил Саакашвили.

Вместе с тем он заявил, что легально находится в Украине.

"Когда люди меня внесли на руках в Украину — я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Где он — не знаю. Сегодня утром мой адвокат принес в миграционную службу Украины мое заявление о защите от Украинского государства. То есть, я сейчас нахожусь легально в Украине", — заявил Саакашвили.

Напомним, изначально планировалось, что Саакашвили пересечет польско-украинскую границу в пункте пропуска "Краковец". Встречать его там планировали представители "Движения новых сил", политики и активисты.

Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Поезд "Интерсити", в котором пытались выехать в Украину Саакашвили, народные депутаты и журналисты, был заблокирован. В поезде объявили, что в нем есть лицо, не имеющее права въезда в Украину.

После того Саакашвили принял решение ехать к границе на автобусе, но на этот раз он поехал в пункт пропуска "Шегини".

Вечером 10 сентября в окружении сторонников Саакашвили прорвался через границу Украины и сейчас находится во Львове.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

В свою очередь, президент Петр Порошенко сравнил возвращение Саакашвили с прорывом боевиков на Донбассе.