Прорыв Саакашвили в Украину: Гройсман заявил о преступлении, Аваков предложил "разрулить" ситуацию

Особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на тех кто защищают нашу страну, отметил Гройсман.

Прорыв Саакашвили в Украину Reuters

Силовой прорыв украинской границы с участием экс-президента Грузии Михеила Саакашвили является преступлением и причастные к организации этого прорыва должны понести ответственность.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на тех ребят, которые защищают нашу страну и ее границы", — отметил Гройсман.

По его мнению, "то, что произошло в воскресенье в Шегени, это не просто нарушение закона, а начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности".

"Я не буду говорить ничего о Михо Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы. Я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу — чем хуже, тем лучше!", — написал премьер.

"В свете сегодняшних событий я хочу еще раз призвать депутатов, политиков — не раскручивайте маховик разрушения и хаоса. Давайте совместными усилиями сделаем все, что необходимо, чтобы Украина стала успешной. Сегодня время бороться не за власть, а за государство", — подытожил Гройсман.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил в Facebook, что Саакашвили и его соратникам, которые незаконно пересекли накануне, 10 сентября, государственную границу с Польшей нужно прибыть в пункт пропуска "Шегени" и пройти процедуру оформления.

Он также предложил вариант узаконивания пересечения границы прибытием одного из подразделений Миграционной службы.

В настоящее время по факту организации прорыва границы Национальная полиция возбудила уголовное дело по ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". "Начато расследование и формальная процедура сбора фактов и доказательств. Это "тяжелая" статья. Уверен прокуратура нас поддержит. Как и суды. Каждый персонаж, который участвовал в прорыве границы и нападения на пограничников и полицейских будет физически установлен и подвергнется наказанию со стороны Закона", — заявил министр.

Аваков отметил, что всем участникам нарушения процедуры пересечения границы Украины, среди которых есть и народные депутаты, предстоит явиться в полицию для дачи показаний. Пограничная служба, полиция и Миграционная служба проводят необходимые законные процессуальные действия.

В целом, по данным министра внутренних дел, незаконно пересекли границу 40 человек, среди которых были иностранцы.

В то же время Аваков провел параллель между захватом пророссийскими боевиками пункта пропуска "Изварино" в 2014 году: "Мне больно за эту аналогию, извините, но дежавю было слишком явным. Только флаги не российские".

Напомним, 27 июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Произошло это якобы из-за того, что он предоставил недостоверные сведения при подаче прошения о гражданстве, в частности о его судимости в Грузии.

Сразу же после этого Саакашвили уехал из Украины. Сначала он был в США, затем в Польше и Литве, после чего перемещался по Европе якобы по паспорту Украины.