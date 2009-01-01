Прорыв Саакашвили в Украину. Суд оштрафовал экс-главу Одесской ОГА на 3400 гривен

Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 грн.

Прорыв границы Саакашвили Reuters

Во Львовской области Мостиский районный суд признал виновным в незаконном пересечении госграницы экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили и назначил ему штраф в размере 200 необлагаемых налогом минимумов (3400 грн).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Признать виновным Саакашвили Михеила Николозовича в незаконном пересечении госграницы Украины", — зачитал решение судья Юрий Билоус.

Также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 грн.

Отметим, что заседание началось в 11:00, затем судья объявил перерыв и в 21:00 объявил решение. В течение дня в суде заслушали четырех свидетелей: активиста и трех пограничников, а также пересмотрели видео событий прорыва границы.

Данное решение суда может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Саакашвили на судебном заседании не присутствовал, он проводил встречи в Черкасской области.

Напомним, 10 сентября Саакашвили пересек украинскую границу. Представители пограничной службы назвали въезд в Украину незаконным и составили на него административный протокол.

Как известно, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства Саакашвили, который в то время как раз находился в США.

Представители украинской власти заявляли, что у Саакашвили отсутствует действующий украинский паспорт, поэтому его не могут пустить на территорию Украины.