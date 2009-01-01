Прощальный визит: зачем Байден приезжал в Украину?

Эксперты подытожили результаты визита вице-президента США Джозефа Байдена в Украину.

Джо Байден и Петр Порошенко Официальный сайт Президента Украины

За несколько дней до того, как покинуть пост, Украину посетил вице-президент США Джозеф Байден, чтобы в который раз продемонстрировать поддержку Киева Вашингтоном . В ходе визита он встретился с украинским руководством, в частности, президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и рядом министров.

По итогам встречи Джо Байден заявил, что надеется, что новая администрация США продолжит поддержку Украины, однако Киев должен продолжать реформы и сотрудничество с МВФ, а украинцам следует контролировать власть.

Кроме того, Байден заявил, что "Минск" — на сегодня является единственным путем для Украины оставаться единой.

"Я знаю, как трудно вам сохранить веру в "минский процесс", когда Россия отказывается выполнять свои обязательства по безопасности. Мы знаем, что этот процесс является единственной жизнеспособной основой для урегулирования конфликта на Донбассе, восстановления власти Украины на востоке и возвращения контроля над границей", — сказал вице-президент.

Также Байден признал, что политическая часть Минских соглашений не может быть реализована, пока не прекратятся бои и агрессивные действия со стороны России.

"После того, как Россия и ее приспешники на востоке выполнят свои обязательства по прекращению боевых действий и дадут Донбассу установить мир и безопасность, можно ожидать от Украины полного выполнения своих политических обязательств", — добавил Джозеф Байден.

Эксперты рассказали "Главреду", как оценивают значение этого визита Байдена в Украину, а также прозвучавших в ходе него заявлений, что этот приезд американского вице-премьера дал нашей стране, а так же почему, на их взгляд, Байден непременно стремился попасть в Украину до завершения своих полномочий.

Виталий Кулик Главред Виталий Кулик:

Если бы этот визит Байдена проходил после победы на президентских выборах в США Клинтон или после победы системного республиканца, не Трампа, то это была бы передача месседжей новой администрации украинской власти: как выстраивать отношения с Вашингтоном, какие действия ожидаются — некая стратегия на будущее. То есть приезжает бывший вице-президент и рассказывает, как работать со следующим. Но, учитывая не просто сложность отношений, а отсутствие отношений, "горячую войну" между администрацией Обамы, Байденом и командой Трампа, очевидно, что Байден не знает и не может передавать никаких месседжей от Трампа.

Поэтому вопрос — зачем он приезжал? Кто-то считает, что это был визит вежливости. Но, на мой взгляд, такой знак вежливости можно было сделать и по телефону, озвучить напутствие — "вы держитесь, но денег больше не будет".

Но Байден — не человек прошлого, как некоторые считают. Он — человек-функция: он представляет определенный геополитический интерес, который не замыкается в границах США. Это в какой-то степени та архитектура, которую демократы выстраивали в глобальном масштабе в экономике и безопасности. Очевидно, что будет игра демократов на торпедирование или сдерживание разрушений, которые Трамп может привнести в их архитектуру безопасности и интересов. Очевидно, демократы будут вести наступательную кампанию против Трампа, и им нужны союзники в геополитическом масштабе в разных странах.

Возможно, Байден именно потому и приехал в Киев, что Порошенко является союзником демократов в борьбе с Трампом и "трампизмами", в том числе с будущим возможным переформатированием американо-российских отношений. Если это так, то Украину втягивают в игру, где ставка — наши интересы. Один раз мы уже сделали ставку на Клинтон (имею в виду администрацию Порошенко) и получили сейчас сложную коммуникацию с Белым домом и новым президентом.

Порошенко и Трамп — бизнесмены: есть бизнес, и ничего личного. Но будет довольно сложно найти контактеров, которые бы на личностном уровне смогли бы доносить необходимые месседжи новой администрации США. Президент Украины не пошел на ланч Пинчука (на Всемирном экономическом форуме в Давосе. — Ред.), и не известно, будут ли у него встречи с гостями Пинчука. Удастся ли эта коммуникация администрации Порошенко — покажет время.

Поэтому визит Байдена — это многослойный визит, содержащий разные смыслы. На данный момент я вижу единственный смысл — Байден передавал определенные месседжи от демократов Петру Порошенко об их будущей игре против Трампа. Если Украина ввяжется в это и сохранит свои обязательства, то это может создать проблемы для Украины в продвижении своих интересов в Вашингтоне. Следует взвесить все плюсы и минусы и выбирать наименее убыточную для себя стратегию.

Владимир Горбач Главред Владимир Горбач:

Думаю, что это был просто прощальный визит Джозефа Байдена в Украину. Ведь Украине он отдал много своего времени, энергии, сил и вдохновения да и, в принципе, был настоящим другом нашей страны. Потому этот визит я бы назвал итоговым и прощальным.

Украинская сторона ожидала в ходе этого визита получить хоть какую-то информацию о будущем, о том, как вести дела с новой администрацией США или вице-президентом Майклом Пенсом, если он будет ответственным у Трампа за украинское направление. Была ли получена эта информация, судить тем, кто присутствовал на этих встречах.

Так что, в целом, это была итоговая информационная миссия Байдена в Киев.

Что касается заявления Байдена о том, что "Минск" остается единственным путем для Украины быть единой, то "Минск" — это то наследие, которое не было и не может быть продуктивным и для разрешения конфликта на Донбассе, и для Украины в целом. Вся ценность Минских договоренностей для Украины состоит лишь в санкциях Запада против России. Байден говорил об этом, потому что такой была официальная политика администрации Обамы. Но я думаю, что в ближайшем будущем станет очевидной неэффективность этого инструмента как такового, и о нем скоро забудут.

Джо Байден и Петр Порошенко Главред Константин Матвиенко:

Мое мнение прозвучит субъективным диссонансом, но, на мой взгляд, этот визит Байдена в Украину был совершенно ненужным и бессодержательным.

К тому же, Байден заявил, что без Минска нет возможности восстановить целостность Украины. А это, как минимум, некомпетентное и безответственное заявление, поскольку "минский процесс" не предусматривает деоккупации Крыма. Как мы можем говорить о восстановлении суверенитета Украины, если Крым, который в международно признанных границах является частью территории Украины, вообще выведен за рамки "минского процесса"?

Визит Байдена проходил под аккомпанемент работы тяжелого вооружения фактически по всей линии фронта на Донбассе, где продолжают гибнуть люди… Зачем приезжал Байден — не ясно.

Понятно, что у Байдена сложились теплые и дружеские отношения со многими украинскими политиками, в частности с Порошенко, Яценюком и другими. Он также был провайдером позиции Международного валютного фонда. Думаю, что он в статусе еще вице-президента США должен был настоять на выполнении навязанных Украине обязательств перед МВФ. Речь идет о создании рынка земли, об отмене упрощенной системы налогообложения физических лиц и предпринимателей и других требований Фонда. И те новые требования МВФ, которые появились именно в тот день, когда Байден был Киеве, абсолютно коррелируют с этим визитом — это сто процентов, это паззл, который складывается в целостную картину.

Надежда Майная