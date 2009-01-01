Протестующие под Радой выдвинули Порошенко ультиматум

На вече присутствовали около 200 человек.

Петр Порошенко УНИАН

Президенту Украины Петру Порошенко участники акции протеста возле Верховной Рады , которые назвались ветеранами борьбы за независимость, объявили ультиматум: в течение пяти дней внести в парламент законопроекты об импичменте и об Антикоррупционном суде.

Это произошло во время вече на импровизированной сцене в палаточном городке на ул. Грушевского, сообщает УНИАН.

"Ультиматум Петру Алексеевичу Порошенко: 1. В течение пяти рабочих дней, а именно понедельник, вторник, среда, четверг и пятница, вы господин президент должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте президента", — заявил участник вече, представившийся офицером батальона "Донбасс" с позывным "Катана".

В то же время, "Катана" заявил, что второй пункт ультиматума — внесение в парламент законопроекта об Антикоррупционном суде. "Второе: в течение тех же пяти дней, вы должны внести на рассмотрение парламента законопроект об Антикоррупционных судах. Предатели должны быть в тюрьмах", — сказал он.

Вместе с тем, он заявил, что если эти требования не будут выполнены, ветераны войны за независимость покажут, на что они способны.

"Если наши требования не будут воплощены в реальность, мы покажем, кто мы есть и на что мы способны. Не заставляйте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю Румынии, Николае Чаушеску", — подчеркнул он.

Другой участник вече, представившийся демобилизованным военнослужащим Вооруженных сил Украины третьего полка спецназа из города Кропивницкого с позывным "Хортица", объявил требования, которые пикетчики заявляли с 17 октября: создание Антикоррупционного суда, снятие депутатской неприкосновенности и изменение избирательного законодательства.

На вече присутствовали около 200 человек.

Напомним, с 17 октября под стенами Верховной Рады проходит акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы": снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательной системы и создание Антикоррупционного суда.

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