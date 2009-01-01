Протесты под Радой, или Большая политическая игра

Сегодня ситуация балансирует на грани конфликта, при этом любые проявления насилия будут угрожать стабильности в Украине в целом.

УНИАН

Для инициаторов анонсированной еще пару месяцев назад акции под Верховной Радой стала неприятным сюрпризом невысокая численность участников. Порядка 5 тысяч на акции, в рамках подготовки которой действующего президента часто сравнивали с Януковичем, а "большую политическую реформу" обещали реализовать буквально сразу же — серьезный звоночек для ее организаторов. Готовность правоохранителей пропускать ее участников через рамки металлоискателей в условиях продолжающейся войны на Донбассе — нормальная мера предосторожности, а не произвол. Разбить палаточный лагерь у стен парламента и в Мариинском парке сторонникам "большой политической реформы" удалось в общем без проблем.

Интересной выглядит протестная мозаика. Претендующая на лидерство в оппозиции Юлия Тимошенко подписала обращение к президенту Петру Порошенко и спикеру Рады Андрею Парубию с требованием первоочередного голосования и имплементации законопроектов "большой политической реформы", но от непосредственного участия в акции уклонилась. Для политика, объявившего об участии в президентской кампании, любая ошибка на марше в заветный кабинет может дорого стоить. Уклончивую позицию занял и лидер "Самопомочі" Андрей Садовый, а его верные политические оруженосцы Семен Семенченко и Егор Соболев позиционируют себя не в качестве представителей "Самопомочі".

Любопытно возвращение в большую политику Николая Катеринчука, запомнившегося в качестве самопровозглашенного "коменданта Евромайдана". Анатолий Гриценко мелькает среди участников акции, как и другие политики. Кстати, инциденты с депутатами Степаном Барной, Алексеем Гончаренко и Юлием Мамчуром, к сожалению, свидетельствуют, что атмосфера в палаточном городке, разбитом у стен парламента, мало напоминает атмосферу Майдана. Это является и иллюстрацией к вопросу об организованности протеста и его способности его участников к самоорганизации.

Михеил Саакашвили в своей привычной ипостаси "локомотива революционных изменений" раз за разом пытается направить вектор активности участников акции против Петра Порошенко. Логика политика, то ли обладающего украинским паспортом, то ли попросившего в Украине политического убежища понятна только в одном: он пытается привлечь к себе максимум внимания, хотя даже при благоприятном сценарии вряд ли сможет претендовать на непосредственное участие в избирательной кампании. Неужели роль "тренера" в украинской политике стоит затраченных усилий?

Порошенко 17 октября внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предполагающий отмену депутатской неприкосновенности с 2020 года. Стоит напомнить, что ликвидировать депутатский иммунитет и открыть на парламентских выборах партийные списки обещали практически все победители досрочных выборов в Верховную Раду осенью 2014-го, но за три года руки до реализации обещаний у законодателей не дошли. Глава государства фактически предлагает изменить правила игры на будущих парламентских выборах, что вкупе с возможным открытием парламентских списков может качественно изменить депутатский корпус.

В вопросе создания Антикоррупционного суда за взаимными обвинениями представителей власти и оппозиции трудно рассмотреть истину. Учитывая, что некоторые политики и общественные активисты используют тему борьбы с коррупцией как локомотив собственной политической карьеры, а Украина взяла на себя международные обязательства в этом вопросе, наиболее реальным кажется создание Антикоррупционного суда из иностранных судей с максимально безупречной репутацией.

Следует понимать еще одно: любые усилия по изменению законодательства возможны только в том случае, если доверие между участниками политического процесса полностью не утрачено, и существует возможность для диалога. Сегодня ситуация балансирует на грани конфликта, при этом любые проявления насилия будут угрожать стабильности в Украине в целом.

Евгений МАГДА