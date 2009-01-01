Против "оппоблоковца" Левочкина возбуждено дело

Через три года после Революции Достоинства Левочкина... "привлекают и будут расследовать все его деяния".

Сергей Левочкин. УНИАН Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило дело против народного депутата от "Оппозиционного блока", экс-главы администрации беглого президента Виктора Януковича — Сергея Левочкина.

Об этом сказал на заседании Верховной Рады руководитель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак, сообщает Укринформ.

"Хотел бы поздравить всех нас, что, в конце концов, вчера, благодаря общественности, НАБУ открыло дело по расследованию коррупционных деяний Сергея Левочкина. В конце концов, через три года после Революции Достоинства бывшего руководителя Администрации Президента... привлекают и будут расследовать все его деяния", — сказал Бурбак.

Напомним, ранее Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что Левочкин является инициатором разгона Майдана.

По его словам, "г-ну Левочкину место в тюрьме, а не в парламенте, потому что он автор разгона Майдана".