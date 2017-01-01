Против Украины могут применить химическое или ядерное оружие — глава Минздрава

Опыт войны в Сирии показал, что химическая безопасность остается хрупкой и несовершенной.

Против Украины может быть применено химическое, биологическое, радиологическое или ядерное оружие, заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, опыт войны в Сирии показал, что химическая безопасность остается хрупкой и несовершенной; опасность представляет также и ядерная угроза. Кроме того, нельзя забывать об истории отравления радиоактивным полонием как средством убийства, использованного КГБ и его преемником — ФСБ.

"С аннексией Крыма и войной на Донбассе, которые начала Российская Федерация, Украина особенно рискует стать жертвой нападений химического, биологического, радиологического и ядерного оружия. В Украине уже были, к счастью, ложные угрозы биотерроризма для нескольких наших региональных администраций", — отметила Супрун в Facebook.

Глава Минздрава напомнила, что средства химического, биологического, радиологического и ядерного оружия "не признают государственных границ и не имеют политических предпочтений".

Угрозы, как подчеркивает Супрун, становятся более глобальными, так и национальная реакция должна быть более глобальной.

Напомним, ранее в США решили наращивать ядерные вооружения малой мощности для сдерживания России.