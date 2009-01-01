Противник 54 раза поливал огнем бойцов ВСУ на всех направлениях, один воин ранен

На Луганском направлении из 120 мм минометов и гранатометов боевики обстреляли Новозвановку.

Боевики на Донбассе, иллюстрация 112.ua

За прошедшие сутки, 22 февраля, в зоне проведения АТО на Донбассе боевики 54 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один боец получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из переносных реактивных пусковых установок Град "Партизан", 122 мм артиллерии и минометов различных калибров террористы обстреливали Водяное. Также из минометов они обстреляли Лебединское и Широкино. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Гнутово, Водяному, Широкино и Павлополю.

На Донецком направлении сепаратисты из минометов различных калибров обстреляли Луганское, Троицкое и Зайцево, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия — Авдеевку, Опытное, Пески, Зайцево и Луганское. По Луганскому также вели огонь БМП.

На Луганском направлении из 120 мм минометов и гранатометов боевики обстреляли Новозвановку.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал о том, что на Светлодарской дуге появился спецназ ГРУ — силы АТО ждут диверсий на переднем крае и ближнем тылу.

видео: Військове телебачення України