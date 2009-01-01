Противник накрывал огнем позиции сил АТО на всех направлениях, один воин ВСУ ранен

Боевики продолжали обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях с использованием пехотного вооружения.

За прошедшие сутки, 23 октября, в районе проведения АТО боевики 22 раза нарушили "перемирие". Украинские воины 15 раз жестко отвечали врагу из вооружения, не запрещенного мирными договоренностями. В результате боевых действий один наш военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице Facebook.

Так, после 18.00 боевики продолжали обстрелы позиций сил АТО на всех направлениях с использованием пехотного вооружения.

На Донецком направлении, вечером российско-оккупационные группировки из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по украинским опорным пунктам вблизи Зайцево, Авдеевки, Каменки, Луганского и Верхнеторецкого. Также в конце суток под пулеметным огнем оказались защитники Майорска и шахты Бутовка.

Из этого же оружия на Приморском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ возле Крымского, Новоалександровки. А крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли в районе Новозвановки и Попасной.

На Мариупольском направлении вечером под огонь вражеских гранатометов попали укрепления сил АТО под Марьинкой и Старогнатовкой.

Напомним, ранее в штабе АТО рассказали, как силовики заставили наемников соблюдать "тишину".