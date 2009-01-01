Противоречия с Кремлем, или Подводные камни ввода миротворцев ООН на Донбасс

Москва настаивает, что сторона конфликта — самопровозглашенные "республики", а Киев категорически это отрицает.

В своем выступлении на заседании Совбеза ООН президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединенные Нации должны как можно быстрее ввести миротворческую миссию на оккупированные территории Донбасса. "Хочу подтвердить свою позицию Совбеза отправить миротворческую миссию на Донбасс. Мы должны начать движение в этом направлении — чем раньше, тем лучше", — заявил он.

Впрочем, принятие решения о введении миротворческой миссии ООН должно пройти несколько этапов, что займет не менее года. И на каждом из них Украину ожидают подводные камни. Консультации, техническая оценка, голосование, формирование бюджета, вопросы размещения, логистики. В итоге — это может зайти в тупик.

Уже на первом этапе — консультаций — могут возникнуть серьезные противоречия. В частности, консультации о возможности миссии проходят с обеими сторонами конфликта, которые должны дать согласие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миротворцы ООН на Донбассе: готовит ли Путин Украине "абхазский сценарий"

В нашем случае возникает вопрос о второй стороне конфликта. Как известно, Россия настаивает, что сторона конфликта — самопровозглашенные "республики". Киев категорически это отрицает. Однако Украине сложно будет доказать, что не ЛДНР являются сторонами конфликта, а именно Россия — т.е. страна-оккупант.

Во время своего выступления на саммите Совбеза ООН Порошенко показал паспорта российских офицеров, воевавших на Донбассе, как очередное доказательство агрессии РФ. Но, несмотря на наличие доказательств, в законодательстве Украины до сих пор не указан срок оккупации Донбасса, что дает возможность РФ выступать в качестве посредника и стороны, формально не вовлеченной в конфликт.

Даже если мы докажем, что Россия — оккупант, поэтому не может участвовать в миротворческих операциях, начинается этап технической оценки. Представители ООН выезжают в зону конфликта и оценивают весь спектр вопросов, с которыми столкнется миссия — военная составляющая, политическая, религиозная, социально-экономическая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удар на опережение, или Почему Украина не сможет отказаться от "миротворческого плана" Путина

Подводный камень технической оценки в том, что такую характеристику представители ООН могут дать лишь при условии гарантий их безопасности. То есть, если боевики таких гарантий не дадут, то миссия не приедет. Достаточно назвать число нарушений боевиками соглашений о перемирии и препятствования работе миссии ОБСЕ — это более 400 случаев — чтобы понять ход событий.

При условии преодоления этих двух этапов решение о мандате миссии должен утвердить Совбез ООН. И принятие этого решения может заблокировать Россия, имеющая право вето. Можно пойти на голосование через Генассамблею. Но возникает вопрос, наберет ли Украина 2/3 голосов членов Генассамблеи ООН.

Самый сложный вопрос — финансирование. По разным оценкам, в год нужно 1-1,2 млрд долларов. Основные расходы берут на себя члены Совбеза. 29% дают США, Россия — только 3,5%.

То есть на каждом пункте введения миротворческой миссии ООН нас ждут подводные камни. Голосование, формирование бюджета, контингента, вопрос размещения, логистики. Это тупик.

Вообще непонятно, почему с 2015 года в Совбез ООН не были внесены украинские предложения о введении миротворцев. И почему Россия переигрывает нас на нашем поле?

Дмитрий Cнегирев

фото: un.org