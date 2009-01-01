Противостояние "пиндосам" и "гейропейцам". Почему Кремль не интересует судьба Донбасса

Проблему Донбасса решит только украинский флаг над Изварино, говорит Аркадий Бабченко
Об этом российский журналист, блогер и публицист Аркадий Бабченко рассказал на чате в "Главреде".
"(Цели Кремля в отношении Украины сводятся) к выжиданию. С одной стороны — да, стали (менее амбициозными). С другой стороны — только возросли, потому что Кремль вообще надеется на передел мира и на то, что США и Европа решат, что им проще признать все приграничные страны и Восточную Европу сферой интересов России и не соваться уже в эту зону. Поэтому здесь такая эйфория от Трампа", — говорит блогер.
На вопрос, нужен ли России Донбасс в ее составе, как Крым, и прокормит ли она еще один "рот", Аркадий Бабченко заметил, что так ставить вопрос неправильно: "Дело не в Донбассе. И даже не в Украине. Дело в противостоянии с проклятыми "пиндосами" и "гейропейцами" за сферы влияния, которые Кремль считает своими. Судьба Донбасса в этой игре никого не интересует".
"Проблему Донбасса решит только украинский флаг над Изварино, больше ничего", — добавил он.
Напомним, ранее российский журналист рассказал, какая судьба ожидает оккупированный Крым и подчеркнул, что добровольного возврата не будет.
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