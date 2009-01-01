"Противостоять давлению оккупантов". Джемилев объяснил, почему надо усилить санкции против РФ

Все страны должны внести свой вклад в крымское урегулирование, заявил Джемилев.

Надо усилить санкции против РФ, считает Джемилев dyvys.info

Для усиления давления на Россию необходимо расширить санкции против РФ , введенные после оккупации Крыма.

Об этом заявил лидер крымско-татарского народа и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев агентству Anadolu.

"Все страны должны внести свой вклад в крымское урегулирование", — заявил Джемилев.

По его словам, в последнее время защитники прав человека в Крыму подвергаются преследованиям, в частности допросам, со стороны сотрудников российских секретных служб.

"Давление оккупантов будет расти. Единственный способ противостоять им – освободить земли от оккупации. Меня очень часто спрашивают о том, как можно помочь крымским татарам. Я говорю, что единственный способ — это путем санкций заставить Россию уйти из Крыма", — отметил Джемилев.

По словам депутата, еще рано говорить о том, как отразится на решении крымской проблемы смена руководства США.

"Трудно прогнозировать будущие шаги России. Они могут покинуть Крым и сегодня вечером, и через неделю", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США может принять новые санкции против России и без Трампа.