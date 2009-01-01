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"Противостоять давлению оккупантов". Джемилев объяснил, почему надо усилить санкции против РФ

Сегодня, 18:16

Все страны должны внести свой вклад в крымское урегулирование, заявил Джемилев.

санкции
Надо усилить санкции против РФ, считает Джемилев dyvys.info
Для усиления давления на Россию необходимо расширить санкции против РФ, введенные после оккупации Крыма.

Об этом заявил лидер крымско-татарского народа и депутат Верховной Рады Украины Мустафа Джемилев агентству Anadolu.

"Все страны должны внести свой вклад в крымское урегулирование", — заявил Джемилев.

По его словам, в последнее время защитники прав человека в Крыму подвергаются преследованиям, в частности допросам, со стороны сотрудников российских секретных служб.

"Давление оккупантов будет расти. Единственный способ противостоять им – освободить земли от оккупации. Меня очень часто спрашивают о том, как можно помочь крымским татарам. Я говорю, что единственный способ — это путем санкций заставить Россию уйти из Крыма", — отметил Джемилев.

По словам депутата, еще рано говорить о том, как отразится на решении крымской проблемы смена руководства США.

"Трудно прогнозировать будущие шаги России. Они могут покинуть Крым и сегодня вечером, и через неделю", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Конгресс США может принять новые санкции против России и без Трампа.

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Санкции, Россия, Джемилев, Крым
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