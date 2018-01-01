Проторенной дорожкой: депутаты еще одной страны ЕС собрались в аннексированный Крым

Угрозы заработать запрет на въезд в Украину не испугали, а скорее разозлили словаков.
Возглавит группу внефракционный депутат Петер Марчек, пишет словацкий портал SME. Свой визит они запланировали на август. Причем ехать на полуостров словаки собрались из Москвы.
В состав делегации, помимо самого Марчека, войдут внефракционная Мартина Шимковичова, трое депутатов правящей Smer-SD и депутат националистической SNS.
Украинский посол Юрий Мушка уже заявил, что в этом случае словакам грозит запрет на въезд в Украину. "Те, кто посещает Крым нарушают законы Украины, и украинская сторона ответит на это решение. Думаю, людям, которые посетят Крым, в будущем запретят въезд в Украину", – заявил он.
В свою очередь спикер словацкого парламента Андрей Данко ответил, что посол "не будет указывать депутатам, куда им ехать, а куда нет".
Напомним, в начале февраля недельный визит в оккупированный Крыму завершили депутаты региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии". Они выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью России.
По факту визита в аннексированный Россией Крым группы депутатов из Германии прокуратура АРК открыла уголовное производство.
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