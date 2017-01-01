Провал ФСБ. В АП назвали "обращение Порошенко" к спецслужбе РФ низкопробной подделкой

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1 / 4 Петр Порошенко не писал обращение к ФСБ, утверждают в АП (job-sbu.org)

У старшего сына главы государства в 2007-м не было жены, отметили в ведомстве.

Петр Порошенко не писал обращение к ФСБ, утверждают в АП job-sbu.org

В Администрации президента Украины утверждают, что обнародованные "документы" от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком, изготовленным и заброшенным грузинской телекомпании "Рустави 2" спецслужбой России.

Наиболее красноречиво о провале ФСБ свидетельствует факт, который легко проверить, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Алексей Порошенко женился в Киеве в сентябре 2013 года, поэтому у старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены", — отметили в ведомстве.

Ранее профессор грузинского Государственного университета Илии Олег Панфилов в своем блоге на enigma.club написал, что телеканал "Рустави 2" опубликовал копии "обращения" украинского лидера к ФСБ, датированные февралем 2007 года, в котором он обещает не заниматься антироссийской деятельностью.

В документе говорится, что политик регулярно посещает Санкт-Петербург, "где проживают родители жены сына Алексея". Примечательно, что сын Порошенко вступил в брак с россиянкой Юлией Алихановой в 2013 году.

Ранее заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко говорил, что сотрудники российских спецслужб разрабатывают план по фальсификации выборов в нашей стране, которые запланированы в 2019 году.