Провокации оккупантов в ЛНР: скрытно устраивают обстрелы — нарываются на ответку сил АТО

Провокации синхронизируются с маршрутами и временем передвижения представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Террористы на Донбассе

На Донбассе российское оккупационное командование скрыто организует провокации против сил АТО , отдавая распоряжения о провокационных обстрелах украинских подразделений с целью вызова ответного огня во время передвижения в указанных районах миссии ОБСЕ.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По информации Главного управления разведки Минобороны, одновременно с демонстративным доведением до передовых подразделений так называемого "приказа о запрещении применения оружия" российское оккупационное командование продолжает скрыто организовывать провокации против сил АТО.

В частности, командованием 2 АК (Луганск) ВС РФ отдаются отдельные распоряжения командирам подчиненных соединений (частей) относительно мест и времени совершения провокационных обстрелов позиций сил АТО с целью вызова ответного огня для дальнейшего обвинения подразделений ВСУ в нарушении мирных договоренностей, сообщили в ГУР.

Кроме того, эти провокации синхронизируются с маршрутами и временем передвижения представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сопровождаются оперативным прибытием съемочных групп российских пропагандистских СМИ и представителей так называемых "властей" ЛНР для создания пропагандистских материалов.

В разведке подчеркнули, что перед распространением российскими СМИ эти отснятые материалы проверяются представителями контрразведки ФСБ РФ с целью недопущения обнародования информации, которая может указывать на участие кадровых российских военнослужащих в вооруженном конфликте.

Напомним, ранее журналист предупредил: боевики на Донбассе готовят провокации.