Провокация у Мариуполя. Боевики хотят ударить из "Градов" и обвинить украинских добровольцев

Информационный шум подогревают российские и подконтрольные боевикам СМИ.

Удар "Градов" боевиков radiosvoboda.org

В течение последних нескольких суток боевики активно распространяют слухи о том, что украинская сторона якобы готовит вооруженные провокации в

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, цель провокаций, согласно распространяемым слухам, — обвинение в военных преступлениях российско-террористических войск. Речь чаще всего идет о якобы имеющем место приказе украинского командования об обстреле жилых кварталов Мариуполя из установок РСЗО "Град" добровольческими формированиями (в реальности не имеющими таких типов вооружений).

Информационный шум подогревают российские и подконтрольные боевикам СМИ, и "официальные" заявления "разведорганов ДНР", также транслирующие подобную дезинформацию.

А тем временем в подразделения "9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1 АК ДНР", дислоцирующегося в Новоазовском районе, прибыли журналисты российских телеканалов ("НТВ" и "Первый канал"), которые планируют снять репортажи с участием "свидетелей преступлений украинской армии".

Планируются съемки в школах с фиксацией рассказов детей. Осуществляется поиск трех боевиков 9-го полка, которые должны сняться с открытыми лицами, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что охранка зажала гайки "морпехам" ДНР и не пускает в Новоазовск боевиков из 9-го полка.