Провокация РФ: в Брюсселе собирают пророссийских европолитиков и одиозных антиукраинских блогеров

В один из конференц-залов Европарламента хотят пригласить Руслана Коцабу, Татьяну Монтян и Рината Кузьмина.

Европарламент, иллюстрация p-p.com.ua

Сбежавший из Украинысообщил в своем окружении, что 27 сентября в одном из конференц-залов Европарламента (при тайной поддержке госструктур РФ) запланировано проведение конференции пророссийски настроенных представителей СМИ и блогеров по вопросам "состояния свободы слова в Украине".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, Хижняк заявил, что официальными организаторами конференции являются депутаты Европарламента Татьяна Жданок (представитель Латвии, член депутатской фракции "Зеленых и Европейского свободного альянса", быв. член "Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом"), Йиржи Машталка (гражданин Чехии, член Коммунистической партии Чехии, представитель Европарламента по связям с РФ), Хавьер Каус (гражданин Испании, член политической партии "Объединенные левые") и Андрей Мамыкин (гражданин Латвии, член партии "Согласие"), координатором мероприятия является глава немецкой партии "Единство" Дмитрий Ремпель (гражданин ФРГ), который, по словам Хижняка, длительное время сотрудничает с представителями администрации президента РФ.

Также Хижняк сообщил, что для участия в данном мероприятии планируется пригласить блогеров Руслана Коцабу и Татьяну Монтян, а также Рината Кузьмина (бывший замгенерального прокурора Украины при Януковиче), добавил координатор "Информсопротивления".

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