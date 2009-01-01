Провокация российских спецслужб. Шкиряк обвинил ФСБ в раскачивании ситуации на Закарпатье

Спецслужбы РФ пытались в течение долгих лет использовать ситуацию в регионе, говорит советник Авакова.

Зорян Шкиряк УНИАН

Советник главы МВДзаявил о причастности российских спецслужб к раскачке ситуации на Закарпатье. По его мнению, российские "кураторы" имеют своих адептов в закарпатской венгерской общине.

Так он прокомментировал сообщение о сепаратистских акциях в Береговском и Виноградовском районе Закарпатской области, сообщает Ukranews.com.

"Это очередная провокация российских спецслужб. Неужели это непонятно, они пытались в течение долгих лет использовать ситуацию на Закарпатье. На данный момент, ответственно вам заявляю, что никаких намеков, скажем так, на системный сепаратизм в Закарпатье нет. Венгерские закарпатцы и закарпатские венгры чувствуют себя прекрасно в большой европейской Украине", — заверил Шкиряк.

Советник Авакова подчеркнул, что на Закарпатье "четко действуют наши спецслужбы". По его информации уже несколько человек задержаны из тех, "кто, выполняя задание ФСБ, пытался расшатывать ситуацию".

Он также подчеркнул, что у венгерской общины нет проблем с обеспечением своих прав в Украине. "Это ложь. Все общины живут дружно и никаких проблем там нет".

Как сообщает информагентство, сегодня на странице группировки "Братство" появилось видео нападения украинцев на группу венгерских молодых людей, которые охраняли указатели на венгерском языке. Патриоты разогнали сепаратистов и снесли венгерскую стелу. Также они подожгли палатку, в которой ночевали венгерские "активисты", охранявшие стелу.

Напомним, сегодня в СБУ рассказали, как российские спецслужбы пытаются активизировать сепаратистские настроения в различных регионах Украины и дестабилизировать ситуацию при помощи фейковых территориальных громад.