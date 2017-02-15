"Психология инфантильных идиотов". Журналист объяснил провал политики Кремля по отношению к США

Распивание шампанского в Госдуме по поводу победы Трампа не было показухой, пишет Радзиховский.

Журналист рассказал об инфантильных идиотах в РФ Reuters

План Москвы по урегулированию отношений с США потерпел фиаско из-за того, что в РФ решили, что для этого даже не нужно прилагать усилий.

Об этом заявил российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, пишет "Апостроф".

"Распивание шампанского в Госдуме по поводу победы Трампа не было показухой. Это был инфантилизм и дебилизм, что типично для российской политической элиты. Это была надежда на то, что, не сделав ничего ни на одном фронте, на халяву и задаром РФ удастся получить полезных идиотов в Америке", — отметил он.

По словам Радзиховского, в России решили, что США сделает все сами, и для торгов даже не нужно прилагать усилий.

"План, который много раз озвучивали в РФ звучит так: американцы поймут, что Асад для них очень подходящая фигура и после этого американцы вместе с нами начнут воевать за сохранение его власти, и американцы по этой же причине отменят против нас санкции. Это "большая сделка" по-русски: мы ничего не делаем вообще, а американцы прогибаются два раза", — указал он.

По его мнению, в Москве царило ощущение, что все так и было — США все делает вне зависимости от шагов Кремля.

"Они (США, — ред.) уже один раз прогнулись, когда согласились на Асада как президента, значит, должны прогнуться еще раз. Мы не отменим закон о детях, не вышлем Сноудена, мы будем дружить по-прежнему с Ираном и поставлять ему военную технику, мы ничего не изменим в Сирии, а об Украине — что и говорить, а американцы — должны сделать все. Это психология инфантильных идиотов, которые непонятно в каком мире живут. Как заявляла Ангела Меркель — в РФ оторвались от реальности", - подытожил журналист.

Напомним, ранее президент Трамп заявил о том, что "Россия отобрала Крым во время правления Обамы".

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер говорил, что Трамп ожидает от России возвращения Крыма под контроль Украины и урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Также в США отметили, что санкционная политика Вашингтона в отношении Москвы останется неизменной.