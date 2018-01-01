"Пустыня будет". Губернатор спрогнозировал Луганску незавидную судьбу

Война на Донбассе "рано или поздно точно закончится", подчеркнул Гарбуз.

В Луганске через пару лет "пустыня будет", полагает Юрий Гарбуз informator

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что через пару лет в захваченном боевиками Луганске "пустыня будет".

Война на востоке Украины "рано или поздно точно закончится", рассказал он в интервью "Гордону".

"… еще пару лет и в Луганске пустыня будет, вся молодежь из области уедет, ни один завод уже не запустим, экономику и промышленность региона не поднимем", — отметил губернатор Луганщины.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что главным препятствием для возвращения захваченной части Донбасса под контроль страны является позиция России.