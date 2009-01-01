Путин будет лезть на Донбасс, пока не получит по зубам — Жебривский

Российский лидер хочет всю Украину, считает глава Донецкой ОВГА.

Владимир Путин Reuters

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрациизаявил, что на Донбассе возможно очередное обострение ситуации, президент РФбудет лезть, пока не получит по зубам.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

В то же время чиновник подчеркнул, что глава России хочет всю Украину.

"Очевидно, что Путин не собирается отпускать Украину. Ему не нужна ни часть Донбасса или Луганщины, ни весь Донбасс", — отметил собеседник.

При этом, по его мнению, сегодня в РФ "потуги к широкомасштабному наступлению нет". "Наши Вооруженные Силы, Национальная гвардия, другие силовые структуры уже показали, что так просто наблюдать за наступлением не собираются", — добавил Жебривский.

"Полностью заграбастать Украину невозможно, однако держать как кровоточивую рану — да. Именно поэтому и происходят эти постоянные обстрелы, диверсии вражеских диверсионно- разведывательных групп. Кроме того, у Путина в марте следующего года выборы, и ему нужно показать, что он болеет за "данбасский" народ. Поэтому возможны очередные обострения на Донбассе. Путин будет лезть, пока не получит по зубам", — считает собеседник.

Ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак говорил, что Россия уйдет с захваченной части Донбасса уже в 2018 году.