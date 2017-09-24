Героям слава. В Петербурге протестовали против войны в Украине, опубликованы фото и ивдео

Участники акции призывали к миру и скандировали: "Слава Украине! Героям слава!"

В Санкт-Петербурге несколько сотен человек вышли на площадь у Казанского собора на несанкционированную акцию против войны с Украиной.

Ранее в городе планировался "Марш мира", однако он не был санкционирован местными властями, поэтому мероприятие проходит в виде народного антивоенного схода, пишет УНИАН.

Жители Санкт-Петербурга вышли на акцию с желто-голубыми флагами, а также с шарфиками и лентами в цвет украинского флага.

Полиция предупреждает, что акция не согласована и участие в мероприятии может привести к административной ответственности, также штрафу от 10 до 20 тысячи рублей.

Задержанных полицией протестующих пока нет, люди не расходятся.

Один из участников акции пришел с плакатом "Путин — это война". По его словам, власти РФ вместо того, чтобы заниматься развитием своей страны, тратят деньги на войну с Украиной. На месте акции также присутствуют сторонники действующего российского режима из Национально-Освободительного движения (НОД).

Как сообщает местное издание "Фонтанка", полиция не дала несанкционированному "Маршу мира" в Петербурге пройти по Невскому проспекту. Всего на шествие собралось 200 человек. Все они двинулись к Адмиралтейству.

Мероприятие проходит спокойно и на данный момент без провокаций. Полиция усилила меры безопасности, у Казанского собора припаркованы автозаки.

В Петербурге скандируют: "Слава Украине! Героям слава!"

В Петербурге скандируют: " слава Украине! героям слава!" pic.twitter.com/lWqS7G3rFy — Арсений Веснин (@ars_ves) 24 сентября 2017 г.





Напомним, в июле в Москве протестовали за Россию без Путина и Интернет без буржуев.

фото: fontanka.ru