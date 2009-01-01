Путин хочет, чтобы миротворцы защищали боевиков на Донбассе — западные СМИ

Российский президент исказил понятие миротворческой миссии, пишет Frankfurter Allgemeine.

Владимир Путин Reuters

Недавно президент России Владимир Путин шокировал Украину и Запад предложением отправить миротворцев ООН на Донбасс . Согласно его идее, "голубые каски" должны защищать наблюдателей ОБСЕ, которые уже ведут патрулирование в зоне боевых действий.

Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine, сообщает ZN.UA.

Издание напоминает, что на саммите YES в Киеве экс-Госсекретарь США Джон Керри употребил именно это слово и призвал пристально изучить то, что Россия "пишет мелким шрифтом" в своей резолюции о миротворцах ООН. Автор соглашается, что Путин на самом деле не предлагал ввести "голубые каски" в зону боевых действий. Он только хочет, чтобы они были "охранниками" с ограниченными возможностями.

Только после разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель российский президент согласился, что миротворцев следует пустить на захваченные территории для помощи наблюдателям ОСБЕ проводить мониторинг, которому мешают подконтрольные Кремлю силы. Это прозвучало как уступка, но на самом деле российский президент все равно исказил понятие миротворческой миссии и отбросил доступ "голубых касок" к оккупированным территориям, а главное — к захваченному Москвой участку украинско-российской границы.

"Хотя именно на границе усиление патрулирования необходимо. Потому что через этот участок пророссийские войска получают все необходимое для войны", — говорится в статье.

Издание отмечает, что предложение Путина может привести к тому, что оккупированная Россией часть Украины окажется защищенной от всякого контроля.

"К тому же миссия ООН будет защищать боевиков от контрударовв украинской армии", — отмечает издание, напоминая, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул, что в таком формате миротворческая миссия лишь легитимизирует российский протекторат в Донбассе.

Напомним, ранее в частной разведке США объяснили, почему Россия готова менять стратегию на Донбассе.