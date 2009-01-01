Путин хочет дружить с Эрдоганом. Ислямов объяснил, почему оккупанты выдали Турции Чийгоза и Умерова

Скоро активисты вылетят обратно в Украину, сказал руководитель телеканала ATR.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Reuters

Осужденных вподконтрольными оккупантам судами заместителей председателя Меджлисавыдали Турции, поскольку российский президентхочет дружить с турецким лидером

Об этом руководитель крымскотатарского телеканала ATR Ленур Ислямов рассказал в комментарии "Гордону".

В то же время он подчеркнул, что активистов доставили в Анкару на российском правительственном борту.

"… Умерова отвезли в симферопольский аэропорт на машине скорой помощи. Там они сидели с Чийгозом в разных машинах. А оттуда их отправили в Анапу. Мы уже видели, как их борт дозаправлялся в Анапе", — добавил собеседник.

По словам управленца, дальше они взяли путь на Анкару. "То есть все идет как положено. Мы знали, какой борт нужно отслеживать, потому что на тот момент в симферопольском аэропорту он был единственный. Это российский правительственный борт, было бы глупо думать, что их повезут на простом самолете", — отметил Ислямов.

"Конечно, жалко, что Умерова и Чийгоза не отдали нам на админгранице с материковой Украиной. Но ничего страшного, мы их заберем из Турции. Стоит поблагодарить президента Турции. Эрдоган договорился о выдаче Умерова и Чийгоза с человеком, с которым весь мир договориться не может. Умеров и Чийгоз пережили настоящий ад. Их возвращение усилит наше сопротивление", — утверждает он.

"Почему их отдали Турции? Путин хочет дружить с Эрдоганом. Мы же для Кремля "хунта". Поэтому он решил пойти по такому пути. Сейчас крымских татар должен принять президент Турции. Думаю, через день они вылетят обратно в Украину. Мы ждем их в Киеве", — сказал руководитель канала.

Ранее народный депутат, уполномоченный президента Петра Порошенко по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сказал, что Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова выдали Турции. Позже адвокат Николай Полозов написал, что активистов освободили от уголовного преследования.

Напомним, 27 сентября в Крыму суд оккупантов приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения и на два года запретил ему заниматься общественной деятельностью, а 11 числа на полуострове "верховный суд" дал Чийгозу восьмь лет колонии строгого режима.