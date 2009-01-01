Путин хороший, он все исправит. Экс-узник Кремля сделал важное заявление по Крыму

Когда пророссийская часть крымчан свяжет свои проблемы с Путиным, тогда их мировоззрение может измениться, считает Умеров.

Владимир Путин. Reuters

"Мировоззрение меняется гораздо медленнее, чем настроения. Очень много людей в Крыму разочарованы. Их обманули. Нет высоких зарплат, нет высоких пенсий, зато есть очень высокие цены. Они разочарованы, но почему-то рассуждают так: "Местная власть плохая, Путин — хороший. Когда он узнает о наших проблемах, то все исправит", — сказал Умеров в интервью "Обозревателю".

По его мнению, когда пророссийская часть крымчан свяжет свои проблемы с Путиным, тогда их мировоззрение может измениться.

"А сейчас есть только первые предпосылки этого в виде разочарования, раздражения, в виде выступлений людей в Севастополе по земельным вопросам. Даже митинги были. Их разгоняли. Но пока это скорее социальное недовольство, чем политическое", — подчеркнул Умеров.

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